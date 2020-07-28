Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.121.659.036 Güneş Sigorta 845.154.272 Emlak Konut GMYO 524.300.149 Garanti Bankası 333.683.254 Sasa Polyester 284.043.202 DO-CO 271.378.184 Kardemir (D) 249.597.170 GSD Holding 247.179.983 Ege Endüstri 223.121.943 Türk Hava Yolları 221.380.272 Arçelik 183.744.807 Şişe Cam 170.052.787 Ereğli Demir Çelik 155.931.561 Yapı ve Kredi Bankası 142.770.421 Akbank 134.530.428 İş Finansal Kiralama 128.889.513 Turkcell 128.534.832 Petkim 117.670.669 Türk Telekom 115.278.380 Halkbank 109.236.622

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)