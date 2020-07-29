Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.016.302.468 Güneş Sigorta 705.822.711 Emlak Konut GMYO 662.430.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.016.302.468
|Güneş Sigorta
|705.822.711
|Emlak Konut GMYO
|662.430.070
|Garanti Bankası
|444.181.627
|Kardemir (D)
|411.345.081
|Türk Hava Yolları
|237.904.800
|Şişe Cam
|227.647.147
| Sasa Polyester
|201.820.707
|Akbank
|190.824.311
|Petkim
|172.604.319
|Vakıflar Bankası
|164.681.962
|T.S.K.B.
|159.788.096
|Arçelik
|152.464.126
|Gözde Girişim
|147.961.784
|Odaş Elektrik
|147.659.558
|Tüpraş
|143.971.301
|Tekfen Holding
|142.873.469
|Yapı ve Kredi Bankası
|137.298.529
|Turkcell
|137.045.054
|GSD Holding
|136.752.262
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:27
Kaynak: AA
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