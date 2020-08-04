Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|558.313.843
|Emlak Konut GMYO
|505.498.385
|ASELSAN
|464.906.095
|Türk Hava Yolları
|397.574.956
|İş GMYO
|304.460.210
|Bim Mağazalar
|240.900.505
|Güneş Sigorta
|231.897.592
|Arçelik
|227.803.391
|İş Finansal Kiralama
|227.647.632
|Akbank
|224.942.480
|Şişe Cam
|203.900.701
|Halkbank
|185.145.603
|Kardemir (D)
|172.782.486
|Ereğli Demir Çelik
|158.126.776
|Halk GMYO
|144.030.791
|Turkcell
|136.344.531
|Tüpraş
|129.762.342
|Pegasus
|123.986.248
|Vakıflar Bankası
|118.183.185
|Odaş Elektrik
|117.355.824