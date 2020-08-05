Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 776.273.990 Garanti Bankası 743.548.074 Kardemir (D) 547.148.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|776.273.990
|Garanti Bankası
|743.548.074
|Kardemir (D)
|547.148.904
|Şişe Cam
|488.594.227
|ASELSAN
|427.280.249
|Türk Hava Yolları
|345.643.451
|Akbank
|317.911.013
|Ereğli Demir Çelik
|270.000.917
|Tüpraş
|213.036.476
|GSD Holding
|207.440.850
|Trakya Cam
|206.428.055
|Bim Mağazalar
|204.478.781
| Koza Madencilik
|181.145.093
|Yapı ve Kredi Bankası
|173.418.231
|Petkim
|167.362.739
|Güneş Sigorta
|158.780.683
|Halkbank
|146.472.466
|Vakıflar Bankası
|144.761.220
|Arçelik
|144.656.855
|T.S.K.B.
|118.947.587
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:25
Kaynak: AA
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