Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 823.329.161 Şişe Cam 541.821.809 Garanti Bankası 409.530.922 ASELSAN 371.607.198 Akbank 312.585.151 Ereğli Demir Çelik 230.083.094 Kardemir (D) 204.370.133 Trakya Cam 193.344.994 Güneş Sigorta 184.313.988 Vakıflar Bankası 177.106.543 Türk Hava Yolları 166.811.172 Yapı ve Kredi Bankası 153.287.079 Turkcell 152.792.769 Sasa Polyester 143.227.601 Tüpraş 136.360.192 İş Bankası (C) 135.214.147 Bim Mağazalar 126.453.375 Koza Altın 123.712.596 Arçelik 119.781.645 Halkbank 116.483.929

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)