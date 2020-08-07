Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 823.329.161 Şişe Cam 541.821.809 Garanti Bankası 409.530.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|823.329.161
|Şişe Cam
|541.821.809
|Garanti Bankası
|409.530.922
|ASELSAN
|371.607.198
|Akbank
|312.585.151
|Ereğli Demir Çelik
|230.083.094
|Kardemir (D)
|204.370.133
|Trakya Cam
|193.344.994
|Güneş Sigorta
|184.313.988
|Vakıflar Bankası
|177.106.543
|Türk Hava Yolları
|166.811.172
|Yapı ve Kredi Bankası
|153.287.079
|Turkcell
|152.792.769
| Sasa Polyester
|143.227.601
|Tüpraş
|136.360.192
| İş Bankası (C)
|135.214.147
|Bim Mağazalar
|126.453.375
| Koza Altın
|123.712.596
|Arçelik
|119.781.645
|Halkbank
|116.483.929
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:27
Kaynak: AA
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