Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.304.679.950 Emlak Konut GMYO 594.153.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.304.679.950
|Emlak Konut GMYO
|594.153.244
|Garanti Bankası
|539.122.109
|ASELSAN
|507.906.392
|Pegasus
|489.154.800
|Odaş Elektrik
|331.451.582
|Akbank
|321.139.736
|Turkcell
|267.523.917
|Tüpraş
|203.351.266
|TAV Havalimanları
|199.571.685
|Karsan Otomotiv
|194.126.800
|Vakıflar Bankası
|190.989.484
|Şişe Cam
|184.280.156
|Kardemir (D)
|172.509.224
|Yapı ve Kredi Bankası
|165.034.161
|Migros Ticaret
|162.673.376
|Güneş Sigorta
|160.744.631
|Bim Mağazalar
|157.116.466
|İş Finansal Kiralama
|131.429.842
|Koç Holding
|128.614.243
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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