Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.304.679.950 Emlak Konut GMYO 594.153.244 Garanti Bankası 539.122.109 ASELSAN 507.906.392 Pegasus 489.154.800 Odaş Elektrik 331.451.582 Akbank 321.139.736 Turkcell 267.523.917 Tüpraş 203.351.266 TAV Havalimanları 199.571.685 Karsan Otomotiv 194.126.800 Vakıflar Bankası 190.989.484 Şişe Cam 184.280.156 Kardemir (D) 172.509.224 Yapı ve Kredi Bankası 165.034.161 Migros Ticaret 162.673.376 Güneş Sigorta 160.744.631 Bim Mağazalar 157.116.466 İş Finansal Kiralama 131.429.842 Koç Holding 128.614.243

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)