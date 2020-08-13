Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Tüpraş 576.842.935 Kardemir (D) 421.770.902 Türk Hava Yolları 405.615.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|576.842.935
|Kardemir (D)
|421.770.902
|Türk Hava Yolları
|405.615.116
|ASELSAN
|360.411.359
|Garanti Bankası
|357.792.017
|Şişe Cam
|332.753.627
|Emlak Konut GMYO
|306.907.164
|Karsan Otomotiv
|282.485.595
|Güneş Sigorta
|274.419.233
|Türk Telekom
|254.490.246
|Akbank
|242.973.319
|Turkcell
|222.106.736
|Yapı ve Kredi Bankası
|155.514.327
|Pegasus
|148.275.257
|Odaş Elektrik
|138.347.187
|Trakya Cam
|129.465.997
|Tekfen Holding
|128.278.055
|Eczacıbaşı İlaç
|121.974.045
|Şekerbank
|115.293.258
|Koç Holding
|115.207.053
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:31
Kaynak: AA
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