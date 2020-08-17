Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 418.192.280 Kardemir (D) 328.055.431 Petkim 273.783.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|418.192.280
|Kardemir (D)
|328.055.431
|Petkim
|273.783.975
|Garanti Bankası
|191.242.254
|ASELSAN
|191.071.966
|Şişe Cam
|170.707.735
|Tüpraş
|167.926.948
|Güneş Sigorta
|149.135.351
|Türk Hava Yolları
|142.663.870
|Karsan Otomotiv
|130.203.636
|Akbank
|116.402.255
|Türk Telekom
|82.535.855
|Zorlu Enerji
|81.948.385
|Yapı ve Kredi Bankası
|81.603.760
| Netaş Telekomünikasyon
|80.949.697
|Deva Holding
|79.989.262
|Turkcell
|75.697.656
| Aksa Enerji
|73.541.880
|T.S.K.B.
|65.464.166
|Torunlar GMYO
|64.521.704
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:25
Kaynak: AA
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