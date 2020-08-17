Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 418.192.280 Kardemir (D) 328.055.431 Petkim 273.783.975 Garanti Bankası 191.242.254 ASELSAN 191.071.966 Şişe Cam 170.707.735 Tüpraş 167.926.948 Güneş Sigorta 149.135.351 Türk Hava Yolları 142.663.870 Karsan Otomotiv 130.203.636 Akbank 116.402.255 Türk Telekom 82.535.855 Zorlu Enerji 81.948.385 Yapı ve Kredi Bankası 81.603.760 Netaş Telekomünikasyon 80.949.697 Deva Holding 79.989.262 Turkcell 75.697.656 Aksa Enerji 73.541.880 T.S.K.B. 65.464.166 Torunlar GMYO 64.521.704

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)