Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|541.966.868
|ASELSAN
|321.030.496
|Güneş Sigorta
|281.155.555
|Türk Hava Yolları
|249.330.610
|Kardemir (D)
|208.030.963
|Akbank
|193.551.589
|Tüpraş
|180.127.768
|Türk Telekom
|171.533.312
|Emlak Konut GMYO
|169.982.738
|Şişe Cam
|166.382.596
|Koç Holding
|118.288.115
|Petkim
|107.065.275
|Bim Mağazalar
|98.431.439
|Pegasus
|84.970.630
|Turkcell
|80.441.933
|İpek Doğal Enerji
|77.310.667
|Yapı ve Kredi Bankası
|75.576.963
|Vakıflar Bankası
|72.788.744
|Koza Madencilik
|72.782.876
|İş Bankası (C)
|72.509.911