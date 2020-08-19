Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 539.838.108 Şişe Cam 535.889.340 Emlak Konut GMYO 486.796.594 ASELSAN 462.682.011 Güneş Sigorta 420.960.887 Bim Mağazalar 318.007.303 Sasa Polyester 222.339.002 Akbank 216.486.582 Yapı ve Kredi Bankası 133.731.110 Trakya Cam 128.444.308 Türk Telekom 120.204.900 Kardemir (D) 119.976.553 Türk Hava Yolları 108.459.170 Vakıflar Bankası 106.954.354 Koç Holding 98.951.037 Tüpraş 88.689.508 İş Bankası (C) 80.738.454 Petkim 80.508.063 Şekerbank 79.133.193 Ereğli Demir Çelik 74.572.067

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)