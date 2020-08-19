Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 539.838.108 Şişe Cam 535.889.340 Emlak Konut GMYO 486.796.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|539.838.108
|Şişe Cam
|535.889.340
|Emlak Konut GMYO
|486.796.594
|ASELSAN
|462.682.011
|Güneş Sigorta
|420.960.887
|Bim Mağazalar
|318.007.303
| Sasa Polyester
|222.339.002
|Akbank
|216.486.582
|Yapı ve Kredi Bankası
|133.731.110
|Trakya Cam
|128.444.308
|Türk Telekom
|120.204.900
|Kardemir (D)
|119.976.553
|Türk Hava Yolları
|108.459.170
|Vakıflar Bankası
|106.954.354
|Koç Holding
|98.951.037
|Tüpraş
|88.689.508
| İş Bankası (C)
|80.738.454
|Petkim
|80.508.063
|Şekerbank
|79.133.193
|Ereğli Demir Çelik
|74.572.067
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:41
Kaynak: AA
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