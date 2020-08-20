Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.709.707.857 Tüpraş 1.383.482.347 Kardemir (D) 305.460.032 Zorlu Enerji 291.599.932 Şişe Cam 282.610.028 Garanti Bankası 233.277.207 Global Yatırım Holding 226.928.927 İpek Doğal Enerji 212.154.000 ASELSAN 203.244.433 Emlak Konut GMYO 191.840.796 Akbank 173.322.731 Vakıflar Bankası 165.323.689 Güneş Sigorta 147.441.495 Vestel 122.555.211 Yapı ve Kredi Bankası 118.017.645 Türk Hava Yolları 107.379.610 Oyak Çimento 99.500.423 Aksa Enerji 97.133.891 Türk Telekom 96.890.136 Bim Mağazalar 93.667.597

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)