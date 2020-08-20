Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.709.707.857 Tüpraş 1.383.482.347 Kardemir (D) 305.460.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.709.707.857
|Tüpraş
|1.383.482.347
|Kardemir (D)
|305.460.032
|Zorlu Enerji
|291.599.932
|Şişe Cam
|282.610.028
|Garanti Bankası
|233.277.207
|Global Yatırım Holding
|226.928.927
|İpek Doğal Enerji
|212.154.000
|ASELSAN
|203.244.433
|Emlak Konut GMYO
|191.840.796
|Akbank
|173.322.731
|Vakıflar Bankası
|165.323.689
|Güneş Sigorta
|147.441.495
|Vestel
|122.555.211
|Yapı ve Kredi Bankası
|118.017.645
|Türk Hava Yolları
|107.379.610
|Oyak Çimento
|99.500.423
|Aksa Enerji
|97.133.891
|Türk Telekom
|96.890.136
|Bim Mağazalar
|93.667.597
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu Trabzonspor, Nemanja Andusic ile yollarını ayırdı Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın Hem kaçak elektrik kullandılar, hem ekipleri köye almadılar Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı