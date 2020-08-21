Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.067.478.853 Tüpraş 1.745.005.641 Garanti Bankası 461.750.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.067.478.853
|Tüpraş
|1.745.005.641
|Garanti Bankası
|461.750.924
|Şişe Cam
|373.829.067
|Tekfen Holding
|347.144.556
|Zorlu Enerji
|335.189.584
|Akbank
|253.273.875
|Emlak Konut GMYO
|248.034.855
|Yapı ve Kredi Bankası
|233.263.238
|Vakıflar Bankası
|227.163.124
|İpek Doğal Enerji
|209.170.706
| Sasa Polyester
|199.574.145
|Koç Holding
|188.031.299
|Türk Hava Yolları
|180.889.074
|Şekerbank
|177.062.672
|Aselsan
|174.107.960
|Kardemir (D)
|171.343.845
|Halkbank
|145.534.252
|İş Finansal Kiralama
|137.532.807
|Güneş Sigorta
|122.855.282
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:31
Kaynak: AA
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