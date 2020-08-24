Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.287.283.446 Tüpraş 590.642.686 Zorlu Enerji 318.900.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.287.283.446
|Tüpraş
|590.642.686
|Zorlu Enerji
|318.900.231
|Tekfen Holding
|264.526.185
|Güneş Sigorta
|245.397.286
|Garanti Bankası
|236.709.904
|Emlak Konut GMYO
|212.838.934
|Kardemir (D)
|186.204.726
|Şişe Cam
|185.792.983
|İş Finansal Kiralama
|172.864.686
| Sasa Polyester
|171.244.466
|Türk Hava Yolları
|121.126.703
|ASELSAN
|121.113.623
|Bim Mağazalar
|105.148.683
|İpek Doğal Enerji
|102.951.596
|Akbank
|94.148.756
|Vakıflar Bankası
|83.082.779
|Koç Holding
|76.306.993
|Turkcell
|76.131.101
|T.S.K.B.
|69.162.506
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:23
Kaynak: AA
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