Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.287.283.446 Tüpraş 590.642.686 Zorlu Enerji 318.900.231 Tekfen Holding 264.526.185 Güneş Sigorta 245.397.286 Garanti Bankası 236.709.904 Emlak Konut GMYO 212.838.934 Kardemir (D) 186.204.726 Şişe Cam 185.792.983 İş Finansal Kiralama 172.864.686 Sasa Polyester 171.244.466 Türk Hava Yolları 121.126.703 ASELSAN 121.113.623 Bim Mağazalar 105.148.683 İpek Doğal Enerji 102.951.596 Akbank 94.148.756 Vakıflar Bankası 83.082.779 Koç Holding 76.306.993 Turkcell 76.131.101 T.S.K.B. 69.162.506

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)