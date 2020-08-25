Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|675.773.895
|Petkim
|669.551.490
|Sasa Polyester
|456.522.901
|Güneş Sigorta
|383.793.628
|Garanti Bankası
|284.391.906
|Tüpraş
|282.020.422
|Emlak Konut GMYO
|204.848.678
|ASELSAN
|186.908.005
|Pegasus
|184.719.029
|Şişe Cam
|181.160.918
|Tekfen Holding
|155.892.716
|İş Finansal Kiralama
|143.318.431
|Akbank
|139.457.861
|Koç Holding
|123.197.668
|Yapı ve Kredi Bankası
|122.728.257
|Kardemir (D)
|112.143.611
|Zorlu Enerji
|103.030.610
|Ereğli Demir Çelik
|101.123.306
|Vakıflar Bankası
|87.413.833
|Migros Ticaret
|86.672.408