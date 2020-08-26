Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|683.032.232
|Sasa Polyester
|530.728.208
|Garanti Bankası
|345.692.518
|Güneş Sigorta
|318.306.902
|Petkim
|281.220.727
|ASELSAN
|259.439.650
|Kardemir (D)
|229.884.554
|Türk Hava Yolları
|211.108.136
|Trakya Cam
|207.952.852
|Emlak Konut GMYO
|199.347.561
|Akbank
|187.306.947
|Tüpraş
|183.087.594
|Yapı ve Kredi Bankası
|172.286.418
|Bim Mağazalar
|135.132.453
|İş Finansal Kiralama
|113.270.525
|Vakıflar Bankası
|104.678.696
|İş Bankası (C)
|101.814.510
|Koza Madencilik
|84.021.599
|İpek Doğal Enerji
|83.469.695
|Tekfen Holding
|81.936.984