Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 427.853.114 Garanti Bankası 326.723.088 Tüpraş 275.713.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|427.853.114
|Garanti Bankası
|326.723.088
|Tüpraş
|275.713.780
|Şişe Cam
|257.072.619
| Sasa Polyester
|252.545.982
|Petkim
|207.468.822
|Pegasus
|189.136.684
|Türk Hava Yolları
|161.290.157
|Yapı ve Kredi Bankası
|157.050.127
|Şekerbank
|128.239.717
|ASELSAN
|125.137.680
|Emlak Konut GMYO
|125.124.374
|Akbank
|112.031.184
|Zorlu Enerji
|107.202.313
|Bim Mağazalar
|104.358.612
|Türk Telekom
|92.386.295
|İş Finansal Kiralama
|92.006.904
|Kardemir (D)
|90.830.745
|Torunlar GMYO
|87.303.993
|Eczacıbaşı İlaç
|85.076.457
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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