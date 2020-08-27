Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 427.853.114 Garanti Bankası 326.723.088 Tüpraş 275.713.780 Şişe Cam 257.072.619 Sasa Polyester 252.545.982 Petkim 207.468.822 Pegasus 189.136.684 Türk Hava Yolları 161.290.157 Yapı ve Kredi Bankası 157.050.127 Şekerbank 128.239.717 ASELSAN 125.137.680 Emlak Konut GMYO 125.124.374 Akbank 112.031.184 Zorlu Enerji 107.202.313 Bim Mağazalar 104.358.612 Türk Telekom 92.386.295 İş Finansal Kiralama 92.006.904 Kardemir (D) 90.830.745 Torunlar GMYO 87.303.993 Eczacıbaşı İlaç 85.076.457

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)