Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 559.430.871 Petkim 354.153.961 Zorlu Enerji 316.931.097 Garanti Bankası 300.548.818 Tüpraş 220.274.919 Güneş Sigorta 208.645.612 Sasa Polyester 169.926.674 Emlak Konut GMYO 139.937.569 Şişe Cam 119.183.605 İpek Doğal Enerji 109.740.414 Yapı ve Kredi Bankası 102.651.333 Akbank 83.497.659 İş Finansal Kiralama 76.218.603 Global Yatırım Holding 71.681.449 ASELSAN 68.539.920 Gözde Girişim 66.337.309 Türk Hava Yolları 61.268.259 Ereğli Demir Çelik 59.677.274 Vakıflar Bankası 56.929.036 Pegasus 55.223.210

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)