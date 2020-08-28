Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 559.430.871 Petkim 354.153.961 Zorlu Enerji 316.931.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|559.430.871
|Petkim
|354.153.961
|Zorlu Enerji
|316.931.097
|Garanti Bankası
|300.548.818
|Tüpraş
|220.274.919
|Güneş Sigorta
|208.645.612
| Sasa Polyester
|169.926.674
|Emlak Konut GMYO
|139.937.569
|Şişe Cam
|119.183.605
|İpek Doğal Enerji
|109.740.414
|Yapı ve Kredi Bankası
|102.651.333
|Akbank
|83.497.659
|İş Finansal Kiralama
|76.218.603
|Global Yatırım Holding
|71.681.449
|ASELSAN
|68.539.920
|Gözde Girişim
|66.337.309
|Türk Hava Yolları
|61.268.259
|Ereğli Demir Çelik
|59.677.274
|Vakıflar Bankası
|56.929.036
|Pegasus
|55.223.210
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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