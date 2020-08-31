Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 323.112.267 Güneş Sigorta 234.165.766 Emlak Konut GMYO 209.630.825 ASELSAN 190.799.380 Garanti Bankası 186.115.086 Zorlu Enerji 154.659.026 Tüpraş 133.733.508 Petkim 131.825.650 Türk Hava Yolları 122.527.961 Sasa Polyester 119.775.852 Şişe Cam 117.113.457 Gözde Girişim 113.419.081 Pegasus 105.763.301 Akbank 91.938.731 Global Yatırım Holding 89.807.652 Bim Mağazalar 78.090.744 Turkcell 77.603.516 Yapı ve Kredi Bankası 71.937.372 Tofaş Oto Fabrikası 65.619.396 Gübre Fabrikaları 60.842.598

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)