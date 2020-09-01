Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 242.204.848 Şişe Cam 218.804.294 Kardemir (D) 217.573.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|242.204.848
|Şişe Cam
|218.804.294
|Kardemir (D)
|217.573.292
|Emlak Konut GMYO
|185.333.814
|Petkim
|180.860.804
|Türk Hava Yolları
|169.816.382
| İş Bankası (C)
|155.262.753
|ASELSAN
|146.705.040
|Akbank
|132.497.458
|Tüpraş
|129.779.179
|Zorlu Enerji
|122.721.811
| Kerevitaş Gıda
|121.319.020
| Sasa Polyester
|117.542.199
|Ereğli Demir Çelik
|116.676.800
| Türkiye Sigorta
|114.120.013
|Çemtaş
|111.249.671
|Eczacıbaşı İlaç
|108.430.549
|Bim Mağazalar
|105.432.068
|İpek Doğal Enerji
|98.496.379
|Halkbank
|87.946.059
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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