Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 242.204.848 Şişe Cam 218.804.294 Kardemir (D) 217.573.292 Emlak Konut GMYO 185.333.814 Petkim 180.860.804 Türk Hava Yolları 169.816.382 İş Bankası (C) 155.262.753 ASELSAN 146.705.040 Akbank 132.497.458 Tüpraş 129.779.179 Zorlu Enerji 122.721.811 Kerevitaş Gıda 121.319.020 Sasa Polyester 117.542.199 Ereğli Demir Çelik 116.676.800 Türkiye Sigorta 114.120.013 Çemtaş 111.249.671 Eczacıbaşı İlaç 108.430.549 Bim Mağazalar 105.432.068 İpek Doğal Enerji 98.496.379 Halkbank 87.946.059

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)