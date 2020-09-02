Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 379.853.211 Türkiye Sigorta 309.083.856 Garanti Bankası 250.626.250 ASELSAN 204.163.348 Kardemir (D) 167.682.656 Petkim 138.731.592 Akbank 138.559.346 Türk Hava Yolları 133.806.357 Emlak Konut GMYO 128.287.448 Tüpraş 96.520.498 Vakıflar Bankası 87.943.436 Türk Telekom 83.871.994 Karsan Otomotiv 83.462.966 Zorlu Enerji 79.956.205 Yapı ve Kredi Bankası 77.470.026 Turkcell 75.228.121 Bim Mağazalar 67.628.151 Sasa Polyester 65.642.313 İş Finansal Kiralama 63.257.995 Odaş Elektrik 63.214.666

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)