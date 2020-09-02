Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 379.853.211 Türkiye Sigorta 309.083.856 Garanti Bankası 250.626.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|379.853.211
| Türkiye Sigorta
|309.083.856
|Garanti Bankası
|250.626.250
|ASELSAN
|204.163.348
|Kardemir (D)
|167.682.656
|Petkim
|138.731.592
|Akbank
|138.559.346
|Türk Hava Yolları
|133.806.357
|Emlak Konut GMYO
|128.287.448
|Tüpraş
|96.520.498
|Vakıflar Bankası
|87.943.436
|Türk Telekom
|83.871.994
|Karsan Otomotiv
|83.462.966
|Zorlu Enerji
|79.956.205
|Yapı ve Kredi Bankası
|77.470.026
|Turkcell
|75.228.121
|Bim Mağazalar
|67.628.151
| Sasa Polyester
|65.642.313
|İş Finansal Kiralama
|63.257.995
|Odaş Elektrik
|63.214.666
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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