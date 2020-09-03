Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 580.829.015 Garanti Bankası 298.892.903 Halkbank 236.302.541 Kardemir (D) 162.856.481 Türk Hava Yolları 156.825.085 Emlak Konut GMYO 147.562.707 Şişe Cam 138.328.262 Vakıflar Bankası 133.929.267 Türk Telekom 101.462.477 Akbank 96.783.919 Türkiye Sigorta 93.523.544 Petkim 92.032.533 Yapı ve Kredi Bankası 87.028.116 Tüpraş 85.915.795 Ereğli Demir Çelik 84.590.228 İş Bankası (C) 70.150.855 Gübre Fabrikaları 64.594.351 Zorlu Enerji 59.795.731 Odaş Elektrik 59.241.494 Koza Altın 56.989.260

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)