Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiASELSAN580.829.015Garanti Bankası298.892.903Halkbank236.302.541Kardemir (D)162.856.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|580.829.015
|Garanti Bankası
|298.892.903
|Halkbank
|236.302.541
|Kardemir (D)
|162.856.481
|Türk Hava Yolları
|156.825.085
|Emlak Konut GMYO
|147.562.707
|Şişe Cam
|138.328.262
|Vakıflar Bankası
|133.929.267
|Türk Telekom
|101.462.477
|Akbank
|96.783.919
| Türkiye Sigorta
|93.523.544
|Petkim
|92.032.533
|Yapı ve Kredi Bankası
|87.028.116
|Tüpraş
|85.915.795
|Ereğli Demir Çelik
|84.590.228
| İş Bankası (C)
|70.150.855
|Gübre Fabrikaları
|64.594.351
|Zorlu Enerji
|59.795.731
|Odaş Elektrik
|59.241.494
| Koza Altın
|56.989.260
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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