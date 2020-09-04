Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 901.864.684 ASELSAN 305.841.150 Garanti Bankası 290.367.028 Trakya Cam 133.404.503 GSD Holding 131.353.958 Karsan Otomotiv 127.907.766 Petkim 124.798.355 Türkiye Sigorta 119.046.283 Sasa Polyester 115.842.892 Kardemir (D) 104.808.383 Türk Hava Yolları 100.133.676 Akbank 96.063.767 Yapı ve Kredi Bankası 95.824.413 Vakıflar Bankası 93.618.628 Emlak Konut GMYO 86.444.468 Arçelik 73.447.660 Halkbank 72.322.511 Gübre Fabrikaları 71.536.825 Tüpraş 64.134.205 Soda Sanayii 63.507.793

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)