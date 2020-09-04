Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 901.864.684 ASELSAN 305.841.150 Garanti Bankası 290.367.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|901.864.684
|ASELSAN
|305.841.150
|Garanti Bankası
|290.367.028
|Trakya Cam
|133.404.503
|GSD Holding
|131.353.958
|Karsan Otomotiv
|127.907.766
|Petkim
|124.798.355
| Türkiye Sigorta
|119.046.283
| Sasa Polyester
|115.842.892
|Kardemir (D)
|104.808.383
|Türk Hava Yolları
|100.133.676
|Akbank
|96.063.767
|Yapı ve Kredi Bankası
|95.824.413
|Vakıflar Bankası
|93.618.628
|Emlak Konut GMYO
|86.444.468
|Arçelik
|73.447.660
|Halkbank
|72.322.511
|Gübre Fabrikaları
|71.536.825
|Tüpraş
|64.134.205
|Soda Sanayii
|63.507.793
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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