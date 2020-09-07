Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 525.411.120 Emlak Konut GMYO 430.173.875 Türkiye Sigorta 186.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|525.411.120
|Emlak Konut GMYO
|430.173.875
|Türkiye Sigorta
|186.540.221
|Garanti Bankası
|181.556.067
|Aselsan
|124.334.694
|Tekfen Holding
|122.559.611
|Petkim
|113.102.240
|Türk Hava Yolları
|108.263.543
|Eczacıbaşı İlaç
|101.864.837
|Kardemir (D)
|97.608.903
|Akbank
|83.366.577
|Tüpraş
|83.066.507
|Trakya Cam
|80.196.990
|GSD Holding
|78.602.906
|Karsan Otomotiv
|72.236.410
|Turkcell
|69.439.134
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.589.647
|Odaş Elektrik
|67.226.304
|TAV Havalimanları
|65.118.330
|İş Fin.Kir.
|64.027.563
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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