Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 525.411.120 Emlak Konut GMYO 430.173.875 Türkiye Sigorta 186.540.221 Garanti Bankası 181.556.067 Aselsan 124.334.694 Tekfen Holding 122.559.611 Petkim 113.102.240 Türk Hava Yolları 108.263.543 Eczacıbaşı İlaç 101.864.837 Kardemir (D) 97.608.903 Akbank 83.366.577 Tüpraş 83.066.507 Trakya Cam 80.196.990 GSD Holding 78.602.906 Karsan Otomotiv 72.236.410 Turkcell 69.439.134 Yapı ve Kredi Bank. 67.589.647 Odaş Elektrik 67.226.304 TAV Havalimanları 65.118.330 İş Fin.Kir. 64.027.563

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)