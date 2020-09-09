Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 254.251.733 Odaş Elektrik 234.498.292 Emlak Konut GMYO 202.830.643 Garanti Bankası 185.621.343 Şişe Cam 160.942.904 Türkiye Sigorta 159.725.759 Aselsan 142.108.704 Petkim 129.127.867 Ereğli Demir Çelik 118.378.486 Oyak Çimento 105.447.851 Karsan Otomotiv 103.900.596 Torunlar GMYO 87.021.919 MLP Sağlık 83.095.231 Kardemir (D) 80.528.367 Trakya Cam 73.173.596 Tüpraş 72.144.636 Eczacıbaşı İlaç 71.819.438 Kartonsan 71.566.807 Zorlu Enerji 70.914.477 Ege Endüstri 69.850.182 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum

İstanbul ulaşımında yeni kurallar netleşti: Metroda kapasitenin yarısı, otobüslerde 3'te 1'i kadar ayakta yolcu alınacak

Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi

AVM'lerde koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlıyor! TSE, 'Güvenli Hizmet Belgesi' verecek

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye geçti

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,5 liradan işlem görüyor

Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı

Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti

Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak

Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu

Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı

Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı

Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş

Zaniolo'nun sakatlığı sonrası Cengiz Ünder Roma'da kalacak