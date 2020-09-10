Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 1.518.365.300 Zorlu Enerji 704.234.403 Tüpraş 522.808.014 Şekerbank 308.737.710 Albaraka Türk 251.984.416 Şişe Cam 245.065.296 Türk Hava Yolları 234.880.443 İpek Doğal Enerji 190.122.280 Garanti Bankası 186.456.122 Odaş Elektrik 141.863.753 Koza Madencilik 126.972.796 Kardemir (D) 118.610.607 Aselsan 109.088.995 Tekfen Holding 100.485.873 Emlak Konut GMYO 98.246.870 T.S.K.B. 90.838.276 Torunlar GMYO 90.045.650 Koza Altın 87.046.071 Alkim Kimya 83.465.590 Global Yat. Holding 82.193.080 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi

Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur

Son Dakika: Türkiye genelinde hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde seyrediyor

TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak

Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli

Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı

Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak

Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu

Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu Edinson Cavani, Atletico Madrid'e gidiyor

Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu

Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı

Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı