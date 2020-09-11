Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|509.720.225
|Şekerbank
|374.070.554
|Petkim
|337.046.687
|Pegasus
|313.666.488
|Garanti Bankası
|216.966.789
|Halkbank
|157.300.146
|Karsan Otomotiv
|152.619.385
|TAV Havalimanları
|148.221.853
|Zorlu Enerji
|139.141.953
|Bim Mağazalar
|134.896.061
|Tüpraş
|129.305.512
|Şişe Cam
|115.560.840
|Vakıflar Bankası
|108.932.291
|Alkim Kimya
|105.025.632
|Emlak Konut GMYO
|99.837.927
|Akbank
|98.838.984
|ASELSAN
|98.447.031
|Kardemir (D)
|89.960.678
|Türkiye Sigorta
|77.443.699
|Sasa Polyester
|71.943.621
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:37 - Kaynak: AA
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