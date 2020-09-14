Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 966.133.978 Petkim 644.917.222 ASELSAN 210.065.858 Türk Hava Yolları 191.855.077 Halk GMYO 181.240.633 Pegasus 177.390.781 Zorlu Enerji 168.820.716 Tüpraş 155.321.438 Odaş Elektrik 143.055.508 Garanti Bankası 126.977.449 İş Fin.Kir. 122.302.816 Şişe Cam 115.707.694 Türkiye Sigorta 101.190.682 Alkim Kimya 88.307.908 Sasa Polyester 81.096.138 TAV Havalimanları 77.472.036 Ereğli Demir Çelik 71.301.440 Eczacıbaşı İlaç 61.783.709 Şekerbank 57.207.325 Emlak Konut GMYO 54.012.714 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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