Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 850.949.778 Şişe Cam 263.925.837 ASELSAN 165.324.290 Doğan Holding 151.482.151 Sasa Polyester 144.506.093 Petkim 130.907.537 Eczacıbaşı İlaç 125.100.842 Garanti Bankası 122.827.775 Turkcell 107.761.424 Bim Mağazalar 106.435.270 Emlak Konut GMYO 93.045.979 Şekerbank 85.559.909 Ereğli Demir Çelik 81.273.774 Migros Ticaret 79.241.275 Odaş Elektrik 78.949.964 Arçelik 78.596.589 Türk Hava Yolları 77.146.786 Alkim Kimya 73.271.330 Karsan Otomotiv 71.821.101 Tüpraş 66.254.027 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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