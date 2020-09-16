Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 433.318.081 Petkim 289.177.994 Kardemir (D) 218.553.471 Şişe Cam 181.700.506 Eczacıbaşı İlaç 175.043.833 Garanti Bankası 115.372.896 Tüpraş 92.811.690 ASELSAN 88.860.454 Oyak Çimento 77.850.488 Tekfen Holding 73.341.045 Deva Holding 72.049.371 Emlak Konut GMYO 71.506.324 Türk Hava Yolları 65.930.892 Arçelik 64.942.166 Odaş Elektrik 64.515.524 Vakıflar Bankası 62.815.399 Pegasus 60.938.016 Akbank 59.541.644 Zorlu Enerji 58.128.953 Alarko Holding 57.089.168 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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