Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|433.318.081
|Petkim
|289.177.994
|Kardemir (D)
|218.553.471
|Şişe Cam
|181.700.506
|Eczacıbaşı İlaç
|175.043.833
|Garanti Bankası
|115.372.896
|Tüpraş
|92.811.690
|ASELSAN
|88.860.454
|Oyak Çimento
|77.850.488
|Tekfen Holding
|73.341.045
|Deva Holding
|72.049.371
|Emlak Konut GMYO
|71.506.324
|Türk Hava Yolları
|65.930.892
|Arçelik
|64.942.166
|Odaş Elektrik
|64.515.524
|Vakıflar Bankası
|62.815.399
|Pegasus
|60.938.016
|Akbank
|59.541.644
|Zorlu Enerji
|58.128.953
|Alarko Holding
|57.089.168
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi