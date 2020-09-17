Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 378.230.364 Petkim 224.009.808 Garanti Bankası 197.381.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 378.230.364
Petkim 224.009.808
Garanti Bankası 197.381.177
Karsan Otomotiv 183.938.825
Şişe Cam 172.130.561
Halk GMYO 130.663.764
Doğan Holding 115.135.446
Sasa Polyester 111.192.030
Pegasus 105.180.875
Türk Hava Yolları 101.757.309
Yapı ve Kredi Bank. 101.555.026
Akbank 98.561.550
Zorlu Enerji 97.434.818
Vakıflar Bankası 95.670.780
İş Bankası (C) 92.430.687
Ereğli Demir Çelik 89.423.797
Türkiye Sigorta 88.107.059
Tüpraş 86.442.175
T. Halk Bankası 85.964.805
Kartonsan 83.683.495

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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