Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 378.230.364 Petkim 224.009.808 Garanti Bankası 197.381.177 Karsan Otomotiv 183.938.825 Şişe Cam 172.130.561 Halk GMYO 130.663.764 Doğan Holding 115.135.446 Sasa Polyester 111.192.030 Pegasus 105.180.875 Türk Hava Yolları 101.757.309 Yapı ve Kredi Bank. 101.555.026 Akbank 98.561.550 Zorlu Enerji 97.434.818 Vakıflar Bankası 95.670.780 İş Bankası (C) 92.430.687 Ereğli Demir Çelik 89.423.797 Türkiye Sigorta 88.107.059 Tüpraş 86.442.175 T. Halk Bankası 85.964.805 Kartonsan 83.683.495 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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