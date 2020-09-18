Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 802.967.951 Petkim 409.187.884 Halk GMYO 206.546.693 Sasa Polyester 161.866.798 İpek Doğal Enerji 143.663.332 Tüpraş 135.590.911 Aselsan 117.899.311 Türkiye Sigorta 113.689.009 Şişe Cam 111.756.450 Odaş Elektrik 109.147.755 Garanti Bankası 103.910.701 Zorlu Enerji 102.041.383 Akbank 93.282.739 Doğan Holding 81.661.041 İş Fin.Kir. 78.156.922 Vakıflar Bankası 74.051.464 Türk Hava Yolları 71.183.856 Turkcell 69.046.341 Karsan Otomotiv 68.410.996 Hektaş 67.153.256 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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