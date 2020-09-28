Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.283.504.829
|Garanti Bankası
|1.042.076.785
|ASELSAN
|545.386.909
|Petkim
|228.250.224
|Akbank
|221.675.660
|Çemtaş
|195.410.583
|Kardemir (D)
|175.235.518
|Trakya Cam
|171.516.319
|Odaş Elektrik
|167.260.374
|Vakıflar Bankası
|162.874.278
|Yapı ve Kredi Bankası
|156.529.035
|Global Yat. Holding
|156.302.032
|Soda Sanayii
|134.006.161
|Türk Hava Yolları
|131.577.241
|Gözde Girişim
|130.583.159
|Doğan Holding
|106.803.258
|Halkbank
|101.985.457
|Turkcell
|99.835.472
|İş Bankası (C)
|96.764.067
|Tekfen Holding
|92.431.431
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
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