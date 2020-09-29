Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.842.252.952 Garanti Bankası 510.497.957 Trakya Cam 344.060.599 Kardemir (D) 342.074.855 Odaş Elektrik 315.278.190 Soda Sanayii 274.401.242 ASELSAN 210.890.301 Akbank 131.219.415 Petkim 128.415.083 Doğan Holding 117.191.988 Torunlar GMYO 117.074.966 Çemtaş 112.534.829 Vakıflar Bankası 112.148.520 Türk Hava Yolları 102.612.688 Kerevitaş Gıda 93.321.040 İş Finansal Kiralama 86.652.470 Yapı ve Kredi Bankası 86.478.135 Emlak Konut GMYO 84.768.990 Borusan Mannesmann 84.648.886 İş Bankası (C) 84.382.610 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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