Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.842.252.952 Garanti Bankası 510.497.957 Trakya Cam 344.060.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.842.252.952
Garanti Bankası 510.497.957
Trakya Cam 344.060.599
Kardemir (D) 342.074.855
Odaş Elektrik 315.278.190
Soda Sanayii 274.401.242
ASELSAN 210.890.301
Akbank 131.219.415
Petkim 128.415.083
Doğan Holding 117.191.988
Torunlar GMYO 117.074.966
Çemtaş 112.534.829
Vakıflar Bankası 112.148.520
Türk Hava Yolları 102.612.688
Kerevitaş Gıda 93.321.040
İş Finansal Kiralama 86.652.470
Yapı ve Kredi Bankası 86.478.135
Emlak Konut GMYO 84.768.990
Borusan Mannesmann 84.648.886
İş Bankası (C) 84.382.610
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Trakya Cam, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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