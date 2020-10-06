Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 968.362.622 Şişe Cam 581.925.062 Odaş Elektrik 580.164.977 ASELSAN 280.821.040 Gübre Fabrikaları 213.804.042 Zorlu Enerji 212.669.899 Akbank 188.217.153 Türkiye Sigorta 182.466.039 Kardemir (D) 180.526.951 Alkim Kimya 141.947.801 Türk Hava Yolları 140.663.890 Emlak Konut GMYO 138.095.181 Petkim 135.620.017 Turkcell 134.107.623 Yapı ve Kredi Bankası 106.708.861 Torunlar GMYO 102.688.002 Tüpraş 94.271.193 Kerevitaş Gıda 93.881.003 Bim Mağazalar 90.408.223 İş Bankası (C) 89.151.613 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Seçim sonrası ortalığın karıştığı Kırgızistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı istifa etti

Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü! Feci kazada 3 can gitti

Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi

Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı

Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur