Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 749.890.725 Garanti Bankası 650.505.610 ASELSAN 398.181.727 Kardemir (D) 280.735.572 Şişe Cam 274.543.731 Akbank 158.510.537 Zorlu Enerji 148.838.189 Türkiye Sigorta 125.925.687 Koç Holding 123.486.773 Arçelik 120.006.120 Emlak Konut GMYO 116.954.303 Net Holding 113.015.551 Türk Hava Yolları 104.398.825 Yapı ve Kredi Bankası 103.237.049 Aksa 96.067.624 Hektaş 95.312.465 Turkcell 92.468.639 Petkim 86.083.152 Netaş Telekomünikasyon 70.943.206 Vakıflar Bankası 67.244.432 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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