Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 723.582.018 ASELSAN 540.198.826 Garanti Bankası 375.445.034 Odaş Elektrik 302.045.228 Petkim 259.054.262 Tekfen Holding 203.092.115 Gübre Fabrikaları 197.135.536 Kardemir (D) 191.380.394 Türk Hava Yolları 189.721.526 Zorlu Enerji 170.638.882 Kerevitaş Gıda 147.360.232 Şekerbank 142.667.718 Akbank 139.501.277 Emlak Konut GMYO 123.011.512 Tüpraş 122.190.316 Turkcell 118.645.567 Yapı ve Kredi Bankası 114.773.103 Hektaş 110.024.268 Türkiye Sigorta 105.070.082 GSD Holding 104.922.898 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor

Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım

Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak

Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma

FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti

Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası

Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı