Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

08.10.2020 13:27
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 723.582.018 ASELSAN 540.198.826 Garanti Bankası 375.445.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 723.582.018
ASELSAN 540.198.826
Garanti Bankası 375.445.034
Odaş Elektrik 302.045.228
Petkim 259.054.262
Tekfen Holding 203.092.115
Gübre Fabrikaları 197.135.536
Kardemir (D) 191.380.394
Türk Hava Yolları 189.721.526
Zorlu Enerji 170.638.882
Kerevitaş Gıda 147.360.232
Şekerbank 142.667.718
Akbank 139.501.277
Emlak Konut GMYO 123.011.512
Tüpraş 122.190.316
Turkcell 118.645.567
Yapı ve Kredi Bankası 114.773.103
Hektaş 110.024.268
Türkiye Sigorta 105.070.082
GSD Holding 104.922.898
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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