Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|723.582.018
|ASELSAN
|540.198.826
|Garanti Bankası
|375.445.034
|Odaş Elektrik
|302.045.228
|Petkim
|259.054.262
|Tekfen Holding
|203.092.115
|Gübre Fabrikaları
|197.135.536
|Kardemir (D)
|191.380.394
|Türk Hava Yolları
|189.721.526
|Zorlu Enerji
|170.638.882
|Kerevitaş Gıda
|147.360.232
|Şekerbank
|142.667.718
|Akbank
|139.501.277
|Emlak Konut GMYO
|123.011.512
|Tüpraş
|122.190.316
|Turkcell
|118.645.567
|Yapı ve Kredi Bankası
|114.773.103
|Hektaş
|110.024.268
|Türkiye Sigorta
|105.070.082
|GSD Holding
|104.922.898
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi