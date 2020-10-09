Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

09.10.2020 13:23
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 694.958.650 Garanti Bankası 450.520.043 Kerevitaş Gıda 234.583.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 694.958.650
Garanti Bankası 450.520.043
Kerevitaş Gıda 234.583.970
Tüpraş 189.624.951
Kardemir (D) 182.058.884
ASELSAN 170.307.502
Odaş Elektrik 157.695.716
Akbank 148.745.274
Petkim 147.800.954
Doğan Holding 143.040.337
Emlak Konut GMYO 132.082.911
Türk Hava Yolları 122.577.391
İş Finansal Kiralama 118.536.895
GSD Holding 114.578.264
Gözde Girişim 108.654.062
Gübre Fabrikaları 101.306.906
Türkiye Sigorta 100.555.759
Zorlu Enerji 97.613.193
Yapı ve Kredi Bankası 89.561.767
Arçelik 82.384.748
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Kerevitaş, Cam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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