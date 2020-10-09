Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 694.958.650 Garanti Bankası 450.520.043 Kerevitaş Gıda 234.583.970 Tüpraş 189.624.951 Kardemir (D) 182.058.884 ASELSAN 170.307.502 Odaş Elektrik 157.695.716 Akbank 148.745.274 Petkim 147.800.954 Doğan Holding 143.040.337 Emlak Konut GMYO 132.082.911 Türk Hava Yolları 122.577.391 İş Finansal Kiralama 118.536.895 GSD Holding 114.578.264 Gözde Girişim 108.654.062 Gübre Fabrikaları 101.306.906 Türkiye Sigorta 100.555.759 Zorlu Enerji 97.613.193 Yapı ve Kredi Bankası 89.561.767 Arçelik 82.384.748 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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