Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|720.271.425
|Zorlu Enerji
|576.699.484
|Garanti Bankası
|465.358.466
|İş Finansal Kiralama
|455.884.060
|Tüpraş
|314.704.721
|Odaş Elektrik
|314.132.318
|Şişe Cam
|304.311.258
|Emlak Konut GMYO
|240.763.651
|İpek Doğal Enerji
|219.988.149
|Turkcell
|189.034.127
|ASELSAN
|177.145.879
|Kerevitaş Gıda
|173.537.322
|Türk Hava Yolları
|168.746.171
|Türkiye Sigorta
|157.696.001
|Yapı ve Kredi Bankası
|144.810.207
|İş GMYO
|141.261.206
|Kardemir (D)
|138.796.233
|Akbank
|128.107.828
|Halk GMYO
|119.369.238
|Gözde Girişim
|113.417.811
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi