Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

12.10.2020 13:23
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 720.271.425 Zorlu Enerji 576.699.484 Garanti Bankası 465.358.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 720.271.425
Zorlu Enerji 576.699.484
Garanti Bankası 465.358.466
İş Finansal Kiralama 455.884.060
Tüpraş 314.704.721
Odaş Elektrik 314.132.318
Şişe Cam 304.311.258
Emlak Konut GMYO 240.763.651
İpek Doğal Enerji 219.988.149
Turkcell 189.034.127
ASELSAN 177.145.879
Kerevitaş Gıda 173.537.322
Türk Hava Yolları 168.746.171
Türkiye Sigorta 157.696.001
Yapı ve Kredi Bankası 144.810.207
İş GMYO 141.261.206
Kardemir (D) 138.796.233
Akbank 128.107.828
Halk GMYO 119.369.238
Gözde Girişim 113.417.811
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Zorlu Grubu, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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