Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 720.271.425 Zorlu Enerji 576.699.484 Garanti Bankası 465.358.466 İş Finansal Kiralama 455.884.060 Tüpraş 314.704.721 Odaş Elektrik 314.132.318 Şişe Cam 304.311.258 Emlak Konut GMYO 240.763.651 İpek Doğal Enerji 219.988.149 Turkcell 189.034.127 ASELSAN 177.145.879 Kerevitaş Gıda 173.537.322 Türk Hava Yolları 168.746.171 Türkiye Sigorta 157.696.001 Yapı ve Kredi Bankası 144.810.207 İş GMYO 141.261.206 Kardemir (D) 138.796.233 Akbank 128.107.828 Halk GMYO 119.369.238 Gözde Girişim 113.417.811 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti

Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı

Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı

Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor

Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi