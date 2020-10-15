Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 905.143.897 Zorlu Enerji 819.222.810 Emlak Konut GMYO 788.488.524 Şişe Cam 379.518.861 Garanti Bankası 359.772.806 Tüpraş 337.425.785 Kardemir (D) 300.930.541 Odaş Elektrik 279.789.734 İpek Doğal Enerji 217.402.777 Kerevitaş Gıda 208.004.086 ASELSAN 188.394.083 Koç Holding 181.479.852 Türk Hava Yolları 161.227.853 Tekfen Holding 159.161.700 Şekerbank 154.449.032 Eczacıbaşı İlaç 151.137.959 Akbank 136.143.443 İş GMYO 121.240.966 Turkcell 117.022.918 Alkim Kimya 101.409.021 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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