Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 989.653.815 Petkim 435.752.292 Şekerbank 400.976.636 Albaraka Türk 353.823.189 Akbank 320.943.131 Yapı ve Kredi Bankası 264.372.907 Odaş Elektrik 257.454.909 Şişe Cam 230.640.145 Halkbank 215.802.757 Tüpraş 214.113.940 T.S.K.B. 213.776.149 Kardemir (D) 196.642.442 Vakıflar Bankası 179.185.251 Tekfen Holding 155.981.100 İş Bankası (C) 152.192.390 Turkcell 142.514.471 ASELSAN 141.688.572 GSD Holding 135.079.866 Zorlu Enerji 128.802.933 Kerevitaş Gıda 123.440.351 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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