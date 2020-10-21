Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 571.138.573 Garanti Bankası 547.674.893 İş Finansal Kiralama 313.015.331 Şekerbank 230.246.075 Yapı ve Kredi Bankası 230.097.144 Emlak Konut GMYO 226.366.012 Vakıflar Bankası 218.088.620 Kardemir (D) 205.936.706 İş GMYO 205.810.155 Halkbank 176.761.349 Petkim 146.713.628 Akiş GMYO 144.303.716 Akbank 140.129.112 Aselsan 130.544.904 Turkcell 123.838.447 Albaraka Türk 122.421.487 Koza Altın 118.747.706 Ege Endüstri 116.880.991 Odaş Elektrik 106.082.769 Zorlu Enerji 103.470.595 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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