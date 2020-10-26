Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.000.906.475 Garanti Bankası 376.437.263 Eczacıbaşı İlaç 346.444.945 Şekerbank 341.520.473 Şişe Cam 317.304.236 Arçelik 307.834.857 Kardemir (D) 285.190.134 Emlak Konut GMYO 225.486.623 Petkim 223.870.466 Odaş Elektrik 191.094.917 ASELSAN 184.507.286 Doğan Holding 166.983.933 Türk Hava Yolları 160.664.823 Sasa Polyester 135.848.725 Akbank 132.732.799 Yapı ve Kredi Bankası 129.951.556 Bim Mağazalar 128.816.782 Deva Holding 121.512.535 İş Bankası (C) 110.891.684 Ereğli Demir Çelik 107.494.355 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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