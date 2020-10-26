Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

26.10.2020 13:23
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.000.906.475 Garanti Bankası 376.437.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.000.906.475
Garanti Bankası 376.437.263
Eczacıbaşı İlaç 346.444.945
Şekerbank 341.520.473
Şişe Cam 317.304.236
Arçelik 307.834.857
Kardemir (D) 285.190.134
Emlak Konut GMYO 225.486.623
Petkim 223.870.466
Odaş Elektrik 191.094.917
ASELSAN 184.507.286
Doğan Holding 166.983.933
Türk Hava Yolları 160.664.823
Sasa Polyester 135.848.725
Akbank 132.732.799
Yapı ve Kredi Bankası 129.951.556
Bim Mağazalar 128.816.782
Deva Holding 121.512.535
İş Bankası (C) 110.891.684
Ereğli Demir Çelik 107.494.355
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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