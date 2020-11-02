Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.840.906.515 ASELSAN 546.542.065 Garanti Bankası 405.379.625 Kardemir (D) 359.592.992 Şişe Cam 338.231.431 Petkim 177.380.453 Odaş Elektrik 167.457.749 Yapı ve Kredi Bankası 153.312.989 Akbank 143.152.021 Şekerbank 140.230.199 Otokar 129.984.362 Türk Hava Yolları 122.263.498 Albaraka Türk 113.528.454 Türkiye Sigorta 104.128.833 Eczacıbaşı İlaç 89.174.573 Turkcell 88.940.054 Vakıflar Bankası 85.368.544 Bim Mağazalar 84.024.153 Arçelik 78.950.502 Alarko Holding 78.407.636 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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