Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 553.408.287 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 508.209.765 Kardemir (D) 387.348.074 Garanti Bankası 343.100.161 Odaş Elektrik 341.074.024 Şişe Cam 340.060.817 ASELSAN 299.548.964 Doğan Holding 295.443.617 Türk Hava Yolları 264.346.878 Pegasus 215.308.142 Yapı ve Kredi Bankası 211.772.689 Ege Endüstri 186.736.444 Kartonsan 176.190.655 Akbank 145.896.880 Emlak Konut GMYO 135.772.499 Eczacıbaşı İlaç 128.942.181 Tüpraş 126.994.081 Zorlu Enerji 125.631.332 Şekerbank 106.229.774 Turkcell 104.606.527 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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