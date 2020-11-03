Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|553.408.287
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|508.209.765
|Kardemir (D)
|387.348.074
|Garanti Bankası
|343.100.161
|Odaş Elektrik
|341.074.024
|Şişe Cam
|340.060.817
|ASELSAN
|299.548.964
|Doğan Holding
|295.443.617
|Türk Hava Yolları
|264.346.878
|Pegasus
|215.308.142
|Yapı ve Kredi Bankası
|211.772.689
|Ege Endüstri
|186.736.444
|Kartonsan
|176.190.655
|Akbank
|145.896.880
|Emlak Konut GMYO
|135.772.499
|Eczacıbaşı İlaç
|128.942.181
|Tüpraş
|126.994.081
|Zorlu Enerji
|125.631.332
|Şekerbank
|106.229.774
|Turkcell
|104.606.527
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi