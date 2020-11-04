Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.203.122.189 Halkbank 483.348.815 Kardemir (D) 461.273.460 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 432.200.438 Vakıflar Bankası 401.502.656 Akbank 356.798.769 Şişe Cam 323.087.024 Yapı ve Kredi Bankası 296.191.456 Petkim 283.924.137 ASELSAN 238.487.836 Odaş Elektrik 235.171.359 Türk Hava Yolları 231.436.989 Otokar 172.393.967 Ereğli Demir Çelik 165.735.175 Şekerbank 137.720.509 Turkcell 113.372.467 İş Bankası (C) 111.940.613 Şok Marketler 105.654.153 Pegasus 97.393.931 Emlak Konut GMYO 94.547.862 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak

beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti

Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor

Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım

Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi

Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı

Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş

Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin