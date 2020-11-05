Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 454.326.697 Garanti Bankası 402.177.724 Şişe Cam 375.383.743 Şekerbank 335.166.686 Kardemir (D) 325.027.464 Ege Endüstri 288.016.597 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 281.960.373 Odaş Elektrik 247.643.759 Türk Hava Yolları 236.558.262 Otokar 213.057.806 Albaraka Türk 202.956.128 Doğan Holding 200.457.670 ASELSAN 197.262.641 Halkbank 174.587.115 Tüpraş 138.742.854 Emlak Konut GMYO 137.286.374 Zorlu Enerji 133.621.248 Türk Telekom 126.994.491 Akbank 112.914.872 Pegasus 101.268.701 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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