Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.295.487.065
|Akbank
|358.500.010
|Odaş Elektrik
|313.238.515
|Yapı ve Kredi Bankası
|256.969.463
|Kardemir (D)
|228.884.320
|ASELSAN
|228.085.677
|Şişe Cam
|197.651.727
|Doğan Holding
|177.904.554
|İş Bankası (C)
|173.399.556
|Petkim
|171.330.502
|Şekerbank
|166.053.284
|Vakıflar Bankası
|164.947.291
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|161.582.977
|Emlak Konut GMYO
|151.356.531
|Türk Hava Yolları
|144.570.974
|Turkcell
|134.327.285
|Halkbank
|122.784.380
|Eczacıbaşı İlaç
|112.971.330
|Gözde Girişim
|112.889.719
|Koç Holding
|112.538.929
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi