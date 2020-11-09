Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.295.487.065 Akbank 358.500.010 Odaş Elektrik 313.238.515 Yapı ve Kredi Bankası 256.969.463 Kardemir (D) 228.884.320 ASELSAN 228.085.677 Şişe Cam 197.651.727 Doğan Holding 177.904.554 İş Bankası (C) 173.399.556 Petkim 171.330.502 Şekerbank 166.053.284 Vakıflar Bankası 164.947.291 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 161.582.977 Emlak Konut GMYO 151.356.531 Türk Hava Yolları 144.570.974 Turkcell 134.327.285 Halkbank 122.784.380 Eczacıbaşı İlaç 112.971.330 Gözde Girişim 112.889.719 Koç Holding 112.538.929 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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