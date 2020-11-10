Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.366.821.932
|Garanti Bankası
|1.318.378.771
|Pegasus
|874.413.554
|Turkcell
|795.061.692
|Tüpraş
|546.574.088
|TAV Havalimanları
|479.648.252
|Akbank
|473.674.606
|Yapı ve Kredi Bankası
|471.215.511
|Kardemir (D)
|324.956.678
|Odaş Elektrik
|298.378.948
|ASELSAN
|290.027.688
|Vakıflar Bankası
|255.701.224
|Petkim
|249.402.724
|DO-CO
|229.910.594
|Şişe Cam
|228.415.767
|İş Bankası (C)
|221.687.441
|Koç Holding
|214.705.518
|Emlak Konut GMYO
|189.723.538
|Ereğli Demir Çelik
|160.880.564
|Halkbank
|136.184.164
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi