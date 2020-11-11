Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.320.214.320 Türk Hava Yolları 1.077.476.051 Garanti Bankası 925.793.721 Turkcell 586.781.804 ASELSAN 537.140.141 Pegasus 482.676.137 Odaş Elektrik 420.087.596 Petkim 392.799.140 Tüpraş 341.947.439 Şişe Cam 332.554.592 Yapı ve Kredi Bankası 326.854.855 Vakıflar Bankası 279.752.755 Akbank 243.360.517 Koç Holding 229.404.781 İş Bankası (C) 174.559.861 Halkbank 173.593.593 Türk Telekom 165.809.155 TAV Havalimanları 160.822.754 Zorlu Enerji 134.102.968 Türkiye Sigorta 127.863.293 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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