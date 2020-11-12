Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.314.610.607
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.248.778.306
|Türk Hava Yolları
|1.183.888.363
|Kardemir (D)
|1.043.108.995
|Akbank
|945.818.384
|Şişe Cam
|852.442.571
|Aselsan
|735.585.275
|Vakıflar Bankası
|723.871.056
|T. Halk Bankası
|661.872.341
|Tüpraş
|623.859.722
|Petkim
|589.452.788
|Odaş Elektrik
|532.886.710
|Turkcell
|458.615.883
|İş Bankası (C)
|423.514.376
|Pegasus
|325.721.346
|Koç Holding
|299.465.759
|Emlak Konut GMYO
|249.041.335
|Albaraka Türk
|208.616.619
|Türk Telekom
|193.306.728
|Şekerbank
|168.636.449
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi