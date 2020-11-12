Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.314.610.607 Yapı ve Kredi Bank. 1.248.778.306 Türk Hava Yolları 1.183.888.363 Kardemir (D) 1.043.108.995 Akbank 945.818.384 Şişe Cam 852.442.571 Aselsan 735.585.275 Vakıflar Bankası 723.871.056 T. Halk Bankası 661.872.341 Tüpraş 623.859.722 Petkim 589.452.788 Odaş Elektrik 532.886.710 Turkcell 458.615.883 İş Bankası (C) 423.514.376 Pegasus 325.721.346 Koç Holding 299.465.759 Emlak Konut GMYO 249.041.335 Albaraka Türk 208.616.619 Türk Telekom 193.306.728 Şekerbank 168.636.449 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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